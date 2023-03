Cordoglio per la scomparsa di Armando Montefusco, Festa: «Se ne va lo storico e l’amico della città» (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – «Con Armando Montefusco se ne va lo storico e l’amico della città di Avellino. Uno dei suoi più attenti ed appassionati conoscitori. Un uomo di grande garbo e signorilità. Uno studioso meticoloso e un cultore della memoria dei luoghi. Un intellettuale sempre pronto al confronto e aperto al dialogo costruttivo». Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa dopo la scomparsa di Montefusco. «Con i suoi “Contributi alla Storia di Avellino” ha dato dignità ad un racconto collettivo. Un lavoro appassionato che resterà per sempre patrimonio di tutti gli Avellinesi – conclude Festa – Come sindaco e come cittadino, mi stringo intorno al dolore dei suoi cari con sincera ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – «Conse ne va lodi Avellino. Uno dei suoi più attenti ed appassionati conoscitori. Un uomo di grande garbo e signorilità. Uno studioso meticoloso e un cultorememoria dei luoghi. Un intellettuale sempre pronto al confronto e aperto al dialogo costruttivo». Così il sindaco di Avellino, Gianlucadopo ladi. «Con i suoi “Contributi alla Storia di Avellino” ha dato dignità ad un racconto collettivo. Un lavoro appassionato che resterà per sempre patrimonio di tutti gli Avellinesi – conclude– Come sindaco e come cittadino, mi stringo intorno al dolore dei suoi cari con sincera ...

