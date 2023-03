Convocati Spezia: ancora out Bastoni e Holm (Di giovedì 16 marzo 2023) Di seguito la lista dei Convocati dello Spezia per la partita di domani in casa del Sassuolo: Convocati Sono 24 i Convocati di Mister S... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 marzo 2023) Di seguito la lista deidelloper la partita di domani in casa del Sassuolo:Sono 24 idi Mister S...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spezia_1906 : 3?? assenti verso #SassuoloSpezia ?? #Semplici ne chiama 24, c'è anche #Beck ?? I convocati delle Aquile - Spezia_1906 : Cinque aquilotti già convocati nelle rispettive Nazionali: ecco tutti gli impegni - Spezia_1906 : ?????????????? Arriva la lista dei convocati del @Cymru per le qualificazioni europee ?? Non può mancare l'aquilotto… - FcInterNewsit : Spezia, sono 24 i convocati per la gara contro l'Inter: Semplici ritrova Zoet - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Spezia, i convocati di Semplici per la sfida all’Inter: cinque gli assenti -