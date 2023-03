Convocati Spezia, Ampadu torna disponibile (Di giovedì 16 marzo 2023) I Convocati dello Spezia in vista della sfida di domani che apre il turno di Serie A: molte le assenze per semplici Lo Spezia ha diramato la lista dei Convocati in vista della sfida di domani sera contro il Sassuolo. Molte assenze per Semplici, che dovrà fare a meno di Bastoni, Moutinho, Marchetti, Holm e Reca. Recuperati invece Ampadu e Zoet. Di seguito la lista completa. Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski.Difensori: Ampadu, Sala, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski.Centrocampisti: Bourabia, Ekdal, Beck, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Zurkowski.Attaccanti: Verde, Gyasi, Shomurodov, Nzola, Krollis, Maldini, Cipot. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Idelloin vista della sfida di domani che apre il turno di Serie A: molte le assenze per semplici Loha diramato la lista deiin vista della sfida di domani sera contro il Sassuolo. Molte assenze per Semplici, che dovrà fare a meno di Bastoni, Moutinho, Marchetti, Holm e Reca. Recuperati invecee Zoet. Di seguito la lista completa. Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski.Difensori:, Sala, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Wisniewski.Centrocampisti: Bourabia, Ekdal, Beck, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Zurkowski.Attaccanti: Verde, Gyasi, Shomurodov, Nzola, Krollis, Maldini, Cipot. L'articolo proviene da Calcio News 24.

