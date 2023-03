Controlli per Bastoni dopo Porto-Inter: il 95 a rischio per la Juventus – TS (Di giovedì 16 marzo 2023) dopo l’impresa del Do Dragao, l’Inter si prepara al ritorno in campo in campionato contro la Juventus. Alessandro Bastoni potrebbe essere indisponibile ESAMI – L‘Inter torna subito a lavoro per concentrarsi sulla sfida di domenica contro la Juventus. Oltre a Gosens, potrebbe essere indisponibile anche Alessandro Bastoni. Oggi il difensore nerazzurro svolgerà degli esami atti a valutare l’entità dell’infortunio al flessore sinistro patito a Porto. Fonte: TuttoSport- Stefano Pasquino Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023)l’impresa del Do Dragao, l’si prepara al ritorno in campo in campionato contro la. Alessandropotrebbe essere indisponibile ESAMI – L‘torna subito a lavoro per concentrarsi sulla sfida di domenica contro la. Oltre a Gosens, potrebbe essere indisponibile anche Alessandro. Oggi il difensore nerazzurro svolgerà degli esami atti a valutare l’entità dell’infortunio al flessore sinistro patito a. Fonte: TuttoSport- Stefano Pasquino-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

