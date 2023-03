Contro il Parlamento e le piazze Macron disposto a sacrificare il governo per riformare le pensioni

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 marzo 2023) Attivato l'art. 49.3 della Costituzione per approvare la legge che alza l'età minima pensionabile da 62 a 64 anni entro il 2030. Per il presidente "non si gioca con l'avvenire del paese, i rischi economici troppo grandi". Le opposizioni intonano la Marsigliese, lunedì la resa dei conti in Assemblea nazionale. Proteste in strada, si rivedono i gilet gialli