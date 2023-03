(Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Una indagine della Guardia di Finanza e degli ispettori del ministero dell'Agricoltura, su delega della procura di Napoli Nord, ha portato a 12 misure cautelari. Sono tre gli indagati in carcere, e nove hanno avuto il beneficio dei domiciliari. Tutti devono rispondere in concorso tra loro di associazione a delinquere finalizzata all'adulterazione e aldi prodotti alcolici, sottrazione al pagamento delle accise sull'alcol, frode in commercio, ricettazione, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e contraffazioni di marchi e valori di bollo. L'inchiesta ha smascherato una organizzazione strutturata e con ramificazione anche fuori dalla Campania formata da persone con molti precedenti penali che aveva la sua base tra le province di Napoli e Salerno. Sfruttando l'emergenza covid, la banda si era procurata ingenti quantitativi di alcool ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Contrabbando di liquori e champagne, 12 arresti a Napoli - Agenzia_Italia : Contrabbando di liquori e champagne, 12 arresti a Napoli ?? -

In apparenza il prodotto arrivato diin Italia era destinato alla sanificazione, invece è stato impiegato per realizzare bevande alcoliche contraffatte e adulterate in fabbriche ...Pasquale, il padre dei quattro fratelli, si era inventato ildei: acquistava il bourbon alla base Nato di Bagnoli e poi lo travasava in bottiglie dei marchi più noti, ...Pasquale Frattasio si era inventato a sua volta ildi, comprava bourbon alla base Nato di Bagnoli, lo travasava in bottiglie con le etichette dei marchi più noti. Il film mostra ...

Sigarette di contrabbando, liquori, carne e latticini non conformi: un ... Cronache Ancona

Tutti devono rispondere in concorso tra loro di associazione a delinquere finalizzata all’adulterazione e al contrabbando di prodotti alcolici, sottrazione al pagamento delle accise sull’alcol, frode ...Ma i liquori, è emerso dalle analisi chimiche, contenevano anche sostanze nocive tipiche dei disinfettanti (alcool isopropilico e metiletilchetone) non destinate per l'uso alimentare. La ...