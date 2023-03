Conto corrente in rosso: ora è facile che succeda e le conseguenze sono dure | Nuove regole (Di giovedì 16 marzo 2023) Con le Nuove regole è facile che il Conto finisca in rosso e vediamo cosa ti succede. La normativa è da conoscere. Quando si gestisce un Conto corrente bisogna stare molto attenti perché se si finisce in rosso le conseguenze possono essere pesanti. Perché un Conto sia considerato un rosso il debitore deve essere in arretrato su un pagamento di oltre 90 giorni. Attenzione al Conto in rosso – ilovetrading.itSe il pagamento dell’obbligazione supera questo termine il Conto si considera in rosso e oggi ci sono Nuove regole. Da una parte il governo sta limitando molto ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 16 marzo 2023) Con leche ilfinisca ine vediamo cosa ti succede. La normativa è da conoscere. Quando si gestisce unbisogna stare molto attenti perché se si finisce inleposessere pesanti. Perché unsia considerato unil debitore deve essere in arretrato su un pagamento di oltre 90 giorni. Attenzione alin– ilovetrading.itSe il pagamento dell’obbligazione supera questo termine ilsi considera ine oggi ci. Da una parte il governo sta limitando molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bebee1__ : RT @pierpi13: Quando una persona compie 65 anni in Belgio, il Dipartimento Pensioni gli manda un messaggio dicendo: 'Sei diventato un pensi… - TangoCool84 : RT @pierpi13: Quando una persona compie 65 anni in Belgio, il Dipartimento Pensioni gli manda un messaggio dicendo: 'Sei diventato un pensi… - Chiara03102015 : RT @pierpi13: Quando una persona compie 65 anni in Belgio, il Dipartimento Pensioni gli manda un messaggio dicendo: 'Sei diventato un pensi… - JacopoOrtis10 : @lgcrll Qualcuno che te lo ha regalato!?! Controlla intanto nelle impostazioni i metodi di pagamento collegati al t… - francopolidori : RT @pierpi13: Quando una persona compie 65 anni in Belgio, il Dipartimento Pensioni gli manda un messaggio dicendo: 'Sei diventato un pensi… -