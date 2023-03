Conti segreti, riciclaggi, fallimenti: come Credit Suisse è diventata Debit Suisse e cosa può succedere alle banche italiane (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella notte Credit Suisse ha comunicato al mercato l’intenzione di esercitare la sua opzione per prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi dalla Banca Centrale Svizzera. In una nota l’istituto di Credito ha fatto sapere che questo servirà a rafforzare la sua liquidità. E che «sosterrà le attività core e i clienti di Credit Suisse mentre la banca prende le misure necessarie per creare una struttura più semplice e concentrata sulle necessità dei suoi clienti». La banca si offre anche di riacquistare Debito per circa tre miliardi di franchi. Il Ceo Ulrich Koerner ha spiegato che il prestito arriva nell’ambito di una «Covered Loan Facility e di una liquidity facility a breve termine. Interamente garantite da attività di elevata qualità». La mossa ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) Nella notteha comunicato al mercato l’intenzione di esercitare la sua opzione per prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi dalla Banca Centrale Svizzera. In una nota l’istituto dio ha fatto sapere che questo servirà a rafforzare la sua liquidità. E che «sosterrà le attività core e i clienti dimentre la banca prende le misure necessarie per creare una struttura più semplice e concentrata sulle necessità dei suoi clienti». La banca si offre anche di riacquistareo per circa tre miliardi di franchi. Il Ceo Ulrich Koerner ha spiegato che il prestito arriva nell’ambito di una «Covered Loan Facility e di una liquidity facility a breve termine. Interamente garantite da attività di elevata qualità». La mossa ...

