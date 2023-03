Consiglio Regionale, primo giorno di scuola per Casati, Schiavi e Lobati (Di giovedì 16 marzo 2023) Bergamo. primo giorno di scuola dietro i banchi del Consiglio Regionale della Lombardia. Per alcuni un gradito ritorno, vedi Pietro Macconi (Fratelli d’Italia), entrato come consigliere Regionale grazie all’assessorato preso da Paolo Franco e dal Sottosegretariato allo Sport e Politiche Giovanili di Lara Magoni e Ivan Rota (Letizia Moratti Presidente), politico di lunga esperienza con un trascorso in Parlamento. Per altri, invece, un debutto assoluto. Neofiti al Pirellone ma non certo nella vita amministrativa di tutti i giorni, Michele Schiavi (Fratelli d’Italia), Davide Casati (Partito Democratico) e Jonathan Lobati (Forza Italia), i tre sindaci bergamaschi, hanno fatto il loro debutto grazie alle moltissime preferenze prese nella ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 marzo 2023) Bergamo.didietro i banchi deldella Lombardia. Per alcuni un gradito ritorno, vedi Pietro Macconi (Fratelli d’Italia), entrato come consiglieregrazie all’assessorato preso da Paolo Franco e dal Sottosegretariato allo Sport e Politiche Giovanili di Lara Magoni e Ivan Rota (Letizia Moratti Presidente), politico di lunga esperienza con un trascorso in Parlamento. Per altri, invece, un debutto assoluto. Neofiti al Pirellone ma non certo nella vita amministrativa di tutti i giorni, Michele(Fratelli d’Italia), Davide(Partito Democratico) e Jonathan(Forza Italia), i tre sindaci bergamaschi, hanno fatto il loro debutto grazie alle moltissime preferenze prese nella ...

