Consiglio dei Ministri, Ok ad autonomia e ponte sullo stretto. Il governo: “Risultato storico” (Di giovedì 16 marzo 2023) L’odierna seduta del Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto con cui si fa ripartire il cantiere del ponte dello stretto ed ha approvato il disegno di legge dell’autonomia differenziata. Due fiches tutte del governo Meloni sulle quali, l’esecutivo, aveva promesso di accelerare. autonomia differenziata: ok in Cdm L’autonomia differenziata è una delle riforme messe ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) L’odierna seduta deldeiha approvato il decreto con cui si fa ripartire il cantiere deldelloed ha approvato il disegno di legge dell’differenziata. Due fiches tutte delMeloni sulle quali, l’esecutivo, aveva promesso di accelerare.differenziata: ok in Cdm L’differenziata è una delle riforme messe ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : La facciata principale di Palazzo Chigi si illumina di lilla come segno dell'adesione della Presidenza del Consigli… - fattoquotidiano : Il governo resuscita il Ponte sullo Stretto di Messina. Riparte il progetto che diventa “obbligatorio”: fermare l’o… - ultimora_pol : ?? Il Consiglio dei ministri approva il decreto sul Ponte dello Stretto. Ok al dl recante disposizioni urgenti pe… - antoniopern : RT @MDiretta: Ponte Stretto: Siracusano, è giorno di festa, trasformiamo in realtà occasione storica “Il Consiglio dei ministri - su propos… - fintechIT : RT @dottorbarbieri: Rilevante anche il DL sul #Fintech. Folkloristico il ddl su 'abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo… -

Ponte sullo Stretto: il Cdm approva il decreto Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul Ponte dello Stretto di Messina. E' quanto si apprende da fonti del governo. Sul decreto "il consiglio dei ministri ha dato il semaforo verde salvo ... PharmaNutra: nel 2022 ricavi +21,5%, utile +13% ...1 milioni nel 2021), pari ad un margine del 29,2% (invariato rispetto al 2021) sul totale dei ... Il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato di proporre alla convocanda Assemblea degli ... Ponte Messina: via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge 'Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria', il cosiddetto decreto Ponte. fil - bof 16 - 03 - ... Ilministri ha approvato il decreto sul Ponte dello Stretto di Messina. E' quanto si apprende da fonti del governo. Sul decreto "ilministri ha dato il semaforo verde salvo ......1 milioni nel 2021), pari ad un margine del 29,2% (invariato rispetto al 2021) sul totale... Ildi Amministrazione della società ha deliberato di proporre alla convocanda Assemblea degli ...Ilministri ha approvato il decreto legge 'Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria', il cosiddetto decreto Ponte. fil - bof 16 - 03 - ... Consiglio dei Ministri n. 25 | www.governo.it Governo Eni: cda propone ad assemblea buy back da 2,2 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - Il consiglio di amministrazione di Eni ha deliberato ... considerando anche le aspettative di Eni per lo scenario e l'andamento dei business, Eni ... Autonomia, ok dal governo. Calderoli: «Superiamo il centralismo» L’Autonomia va, il consiglio dei ministra licenzia il ddl ed ora la palla passa al Parlamento. È il primo passo formale, ma ha un valore politico perché il via libera all’unanimità da parte del ... (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - Il consiglio di amministrazione di Eni ha deliberato ... considerando anche le aspettative di Eni per lo scenario e l'andamento dei business, Eni ...L’Autonomia va, il consiglio dei ministra licenzia il ddl ed ora la palla passa al Parlamento. È il primo passo formale, ma ha un valore politico perché il via libera all’unanimità da parte del ...