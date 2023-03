Consiglieri comunali di Fi a Napoli attaccano il prefetto, ma il Coordinamento Regionale lo difende (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGli scontri a Napoli prima e dopo la partita di Champions League al centro di una querelle interna a Forza Italia territoriale. “In questo momento, le critiche e gli attacchi gratuiti alle istituzioni sono incomprensibili e ingiustificati. La Prefettura di Napoli, in un contesto di evidente criticità operativa, ha svolto un delicatissimo e difficilissimo lavoro di Coordinamento”, è la premessa di una nota del Coordinamento campano del partito, dopo un discusso post social dei Consiglieri comunali, già in passato protagonisti di ‘fughe in avanti’ su temi delicati rispetto alle scelte azzurre. “Napoli è trasformata in un campo di battaglia per gang criminali di tifosi. Manganelli e auto della polizia distrutte, non e’ cosi’ che va gestita ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGli scontri aprima e dopo la partita di Champions League al centro di una querelle interna a Forza Italia territoriale. “In questo momento, le critiche e gli attacchi gratuiti alle istituzioni sono incomprensibili e ingiustificati. La Prefettura di, in un contesto di evidente criticità operativa, ha svolto un delicatissimo e difficilissimo lavoro di”, è la premessa di una nota delcampano del partito, dopo un discusso post social dei, già in passato protagonisti di ‘fughe in avanti’ su temi delicati rispetto alle scelte azzurre. “è trasformata in un campo di battaglia per gang criminali di tifosi. Manganelli e auto della polizia distrutte, non e’ cosi’ che va gestita ...

