"Conoscere per prevenire": l'evento sul contrasto alla diffusione di droga tra i giovani

Tempo di lettura: 3 minuti

La sala conferenze della Questura di Benevento ha ospitato l'evento "Conoscere per prevenire". L'interessante incontro, molto partecipato, rientra nel progetto dei percorsi di educazione alla legalità, promossi dal Miur in collaborazione con la Polizia di Stato, riservato agli allievi delle scuole del Sannio sul delicato tema del contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani. I lavori sono stati aperti dal Vice Questore Dott. Flavio Tranquillo – dirigente della Squadra Mobile. Successivamente sono state molto apprezzte le relazioni del Vice Ispettore Dott.ssa Maria Giovanna Vessichelli e del Sovrintendente Giovanni Corda per la Polizia di Stato, della Dirigente psicologa Dottoressa Carmela Pizzella per ...

