Congresso Cgil, prove d'intesa Conte-Schlein: «Partiamo dal salario minimo». Calenda si chiama fuori e litiga con la platea – I video (Di giovedì 16 marzo 2023) Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, fa da padrone di casa alla tavola rotonda che vede riuniti i leader dei principali partiti di opposizione. Nell'attesa dell'arrivo a Rimini, domani 17 marzo, di Giorgia Meloni, sono ospiti del XIX Congresso del sindacato federale Elly Schlein, Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Nicola Fratoianni. L'idea di unità, però, svanisce subito quando il frontman del Terzo polo prende la parola: «Potrei governare con le persone che sono qua? No, non condivido la linea di politica estera. Io sono convinto che in Ucraina si stia combattendo una battaglia di resistenza. Non sono assolutamente convinto che la politica del M5s e anche quella del Pd, per quanto riguarda l'ambiente e l'energia, siano compatibili con la possibilità di mantenere la manifattura in questo Paese.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Al congresso della CGIL ho detto le cose che pensiamo “dritte per dritte” senza retorica e fiocchetti. E mi sono an… - GiuseppeConteIT : Il mio intervento questa mattina al XIX congresso della CGIL: - DantiNicola : La faccia di bronzo di Giuseppe #Conte è ormai una certezza per la politica italiana. Oggi il leader del #M5S al co… - g_tagliani : Al congresso CGIL la Schlein e compagni chiedono al governo aumenti di stipendio salario minimo fondi per la sanità… - elespaterlini1 : RT @DantiNicola: La faccia di bronzo di Giuseppe #Conte è ormai una certezza per la politica italiana. Oggi il leader del #M5S al congresso… -