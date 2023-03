Congresso Cgil | Prove di campo largo | Schlein e Conte insieme sul palco

(Di giovedì 16 marzo 2023) Prima l'opposizione. E, forse, il. A Rimini oggi - per la prima volta in questa formazione - si troveranno attorno allo stesso tavolo i leader della minoranza. Aldella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Al congresso della CGIL ho detto le cose che pensiamo “dritte per dritte” senza retorica e fiocchetti. E mi sono an… - GiuseppeConteIT : Il mio intervento questa mattina al XIX congresso della CGIL: - DantiNicola : La faccia di bronzo di Giuseppe #Conte è ormai una certezza per la politica italiana. Oggi il leader del #M5S al co… - lapalisse6 : @repubblica e cosa potevi aspettarti dal congresso cgil che usa lo stesso linguaggio utilizzato nelle lotte del 1980? - maucesaretti : XIX Congresso Nazionale CGIL: seconda giornata dei lavori caratterizzati da un confronto con le forze politiche di… -

La sanità è una sfida che noi stiamo lanciando al governo perché è una situazione che sta diventando insostenibile, come pure l'istruzione", le parole di Giuseppe Conte aldella. / ...Così Carlo Calenda su twitter postando uno spezzone video del confronto con Giuseppe Conte aldellaÈ un po' il riassunto della seconda giornata del XIXdelladi Maurizio Landini , che ha ospitato a Rimini tutti il leader dell'opposizione al governo di Giorgia Meloni per un confronto ...

Per questo, dal congresso della Cgil a Rimini, dove prende parte alla tavola rotonda fra i leader dell'opposizione parlamentare organizzata da Maurizio Landini e moderata da Lucia Annunziata, prova a ...L'abbiamo dimostrato nella discussione di oggi. Facciamolo così. Però chiediamoci in una stanza perché io preferisco che non ne usciamo fino a notte fonda", le parole di Elly Schlein durante il ...