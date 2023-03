Congresso Cgil | domani Giorgia Meloni a Rimini

Leggi su tag24

(Di giovedì 16 marzo 2023) Per la prima volta un presidente del Consiglio di destra,, sarà ospite deldelladi, sindacato nel passato legato al Partito Comunista Italiano.per ildellaUn intervento a tutto campo, in cui non si sottrarrà a temi ‘sensibili’, anche quelli criticati apertamente dalla ... TAG24.