Conference League | troppo AZ per la Lazio | l’Aquila precipita e saluta l’Europa

(Di giovedì 16 marzo 2023) Finisce 2-1. Ed è anche un risultato che non dà i giusti meriti alla prova dell’AZ Alkmaar, che domina in lungo e in largo unafinrinunciataria. Del resto Maurizio Sarri lo aveva detto: prima viene il campionato. In Olanda si è visto. La corsa dei biancocelesti in Europa si ferma agli ottavi di finale di. Ora non resta che un obiettivo, entrare tra le prime quattro in Serie A. Riposa Pedro, Felipe illude Come previsto Sarri applica un leggero turnover in vista del delicatissimo derby di domenica. In porta c’è Provedel, in difesa Gila al posto di Casale e in attacco Cancellieri in luogo di Pedro. A centrocampo, invece, riposa Luis Alberto con Milinkovic titolare. Tutto confermato per gli olandesi, con Kerkez – già in gol all’andata – in campo dal 1? sull’out di sinistra. Dopo le prime ...