Conference League | Fiorentina cala il poker in Turchia si qualifica ai quarti

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo il successo del Franchi per 1-0 di una settimana fa lavince anche ine in maniera ancora più netta per 4-1, conquistando con merito il pass per idi finale di. Sivasspor avanti con un gran gol di Erdogan Yesilyurt al 35?, ma nel finale di primo tempo Cabral trova il tap-in vincente dopo la respinta del portiere su un tiro di Bonaventura, realizzando il 7° gol nelle ultime 7 gare e rimettendo le cose a posto. Nella ripresa Milenkovic di testa su azione d’angolo firma il sorpasso al 62?, poi un’incredibile autorete di Goutas al 78 e un gran gol di Castrovilli con un destro a giro dal limite dell’area all’89’ chiudono i conti. I turchi giocano in dieci dall’81’ per l’espulsione di Arslan. Per la squadra di Italiano è l’ottava vittoria di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Siamo ai quarti di Conference League! ?? #ForzaViola #SivassporFiorentina #ACFFiorentina #UECL - gippu1 : In Basaksehir-Gent di Conference League il nigeriano Gift Emmanuel Orban (Gent) ha appena segnato 3 gol in 3 minuti… - OptaPaolo : 10 - Arthur #Cabral è, dopo Cyriel Dessers, il secondo giocatore assoluto ad aver raggiunto la doppia cifra di gol… - andreastoolbox : Sivasspor-Fiorentina 1-4: i viola vanno sotto poi la ribaltano e volano ai quarti di Conference #1-4: #Sivasspor-Fi… - silvestrigreg : RT @acffiorentina: Siamo ai quarti di Conference League! ?? #ForzaViola #SivassporFiorentina #ACFFiorentina #UECL -

Nella gara di ritorno degli ottavi di finale di, la Fiorentina vince in casa del Sivasspor per 1 - 4 e si qualifica per i quarti. In ...2 - 0 CALCIO -18:45 Lazio - AZ 1 - 2 BASKET - EUROLEAGUE 20:00 Berlin - algiris 63 - 66 20:00 Olympiacos - Barcelona 77 - 70 20:30 Valencia - Milano 84 - 88 Visualizza Euroleague ...Le parole di Vincenzo Italiano dopo la vittoria della Fiorentina contro il Sivasspor che vale l'accesso ai quarti diVincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Sivasspor, che vale l'accesso ai quarti di finale di. Di seguito le ...

La Lazio gioca questa sera (ore 21) il ritorno degli ottavi di Conference League contro l'Az Alkmaar. La squadra di Sarri per qualificarsi ha un solo risultato a… Leggi ...Alkmaar, 16 mar. – (Adnkronos) – Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Az Alkmaar-Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Conference League, in corso all’Afas Stadion di Alkmaar.