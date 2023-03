Conference League, Az Alkmaar-Lazio 2-1: biancocelesti fuori agli ottavi (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Si chiude agli ottavi di finale la corsa della Lazio in Conference League. Dopo la sconfitta per 2-1 di una settimana fa all’Olimpico contro l’Az Alkmaar i biancocelesti perdono con lo stesso risultato anche all’Afas Stadion della città olandese. Identico anche l’andamento del punteggio con i capitolini che passano in vantaggio con Felipe Anderson al 22? ma subiscono la rimonta firmata da Karlsson al 28? e Pavlidis al 62?. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Si chiudedi finale la corsa dellain. Dopo la sconfitta per 2-1 di una settimana fa all’Olimpico contro l’Azperdono con lo stesso risultato anche all’Afas Stadion della città olandese. Identico anche l’andamento del punteggio con i capitolini che passano in vantaggio con Felipe Anderson al 22? ma subiscono la rimonta firmata da Karlsson al 28? e Pavlidis al 62?. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

