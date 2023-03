Condannato a un anno di carcere lo stalker di Giulia Bongiorno | ha precedenti per molestie

(Di giovedì 16 marzo 2023) È statoa undiArcangelo Zuccalà, il 78enne accusato di atti persecutori nei confronti della senatrice leghista, avvocata e ministra della Pubblica Amministrazione del governo Conte I. L’uomo, di origini calabresi, l’avrebbe tormentata per mesi, nel tentativo di fidanzarsi con lei. Dichiarato capace di intendere e di volere, dovrà ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : 'Ti amo perdutamente': lo stalker di Giulia Bongiorno condannato a un anno [a cura di Redazione Roma] - Corriere : Condannato a un anno di reclusione lo stalker che tormentava Giulia Bongiorno - TuttoQuaNews : RT @repubblica: 'Ti amo perdutamente': lo stalker di Giulia Bongiorno condannato a un anno [a cura di Redazione Roma] - giulianol : RT @hidekitojo1234: Un 78enne,evidentemente un po' toccato di testa,scriveva lettere d'amore -i diversi articoli sulla notizia non rilevano… - hidekitojo1234 : Un 78enne,evidentemente un po' toccato di testa,scriveva lettere d'amore -i diversi articoli sulla notizia non rile… -

A febbraio dello scorso, nella città sud - orientale di Ankilimanilike, i leader della ... Reporter senza frontiere hai tentativi di screditare Borgia e i corrispondenti dei media ...È statol'successivo. "Non avevo alcun interesse a uccidere mia madre", ha raccontato nell'85, aggiungendo: "Volevo star lontano da lei. Non avevo altra scelta. Così è andata, era ...... il conservatore Adnan Menderes , poi deposto dal golpe militare nel 1960 ea morte, e ...in un'elezione che alcuni dei suoi stessi alleati avevano suggerito di posticipare di un. Già ...

Lo stalker che voleva fidanzarsi con Giulia Bongiorno condannato a ... Open

È stato condannato a un anno di carcere per stalking un 78enne che perseguitava Giulia Bongiorno, avvocato e senatrice della Lega, attraverso una serie di lettere inviate all’indirizzo dell’abitazione ...La conseguente indagine per violenza sessuale aggravata, è costata ieri mattina (15 marzo) a un ultraottantenne del Ravennate, una condanna a sei anni di reclusione. La Procura ne aveva chiesto uno in ...