Concerto per passeggeri di 111 giovani talenti di Santa Cecilia nel terminal 3 Fiumicino

(Adnkronos) – Esibizione straordinaria all'aeroporto di Fiumicino della JuniOrchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, composta da 111 ragazzi e diretta dalla Maestra Vanessa Benelli Mosell, testimonial della campagna di comunicazione per il lancio di Mundys, la nuova realtà infrastrutturale azionista di riferimento di Adr. All'evento, aperto dal presidente di Mundys, Giampiero Massolo, insieme al presidente di Adr, Claudio De Vincenti, hanno partecipato diverse centinaia di passeggeri, che hanno accolto con grande favore e interesse l'esibizione dei giovani orchestrali all'interno dell'area internazionale di imbarco E al terminal 3, realizzata secondo le più avanzate tecnologie e i migliori standard di tutela ambientale. Il programma scelto per l'occasione ha visto ...

