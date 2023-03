Concerto ' Onda Acustica' organizzato a Teatro dagli ' Amici della Festa Medievale'

(Di giovedì 16 marzo 2023) A Vicopisano, durante la serata l'associazione spiegherà come saranno utilizzati, per la comunità, i proventi dell'edizione 2022

L'atto di comprare un disco dopo uno dopo aver ascoltato un paio di canzoni in radio o ... Lancio un sasso nello stagno e vediamo se la mia piccolane fa nascere una più grossa. Giuliano ......giovedì 16 marzo alle 21 su Sky TG24, sabato 18 marzo alle 12.40 su Sky Arte e sempre disponibile On Demand. Il suo nuovo album "Opera Futura" ( Parlophone e Warner Music Italy ), il...

Vicopisano, al Teatro di via Verdi il concerto "Onda Acustica" PisaToday

Vicopisano (Pisa), 16 marzo 2023 - Musica e solidarietà al Teatro di via Verdi il 1° aprile, alle 21:00, grazie agli amici della Festa Medievale di Vicopisano e al concerto "Onda Acustica" che hanno ...2' di lettura Senigallia 16/03/2023 - La direzione artistica del Concertone del Primo Maggio – che andrà in onda su Rai3 con la tradizionale maratona di big della musica italiana – ha preselezionato, ...