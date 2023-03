Concerti dei Coma Cose nel 2023 | le date del tour estivo e i biglietti in prevendita

(Di giovedì 16 marzo 2023) Partono idei: nell’estate farà da palcoscenico al duo milanese rivelazione degli ultimi anni. Dopo il successo al Festival di Sanremocon L’Addio e l’uscita del nuovo album Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi, Fausto Lama e California sono pronti a portare la loro musica dal vivo. Di seguito tutte ledeldei: 27 maggio SEGRATE (MI) – MI AMI Festival1 giugno MARINA DI CAMEROTA (SA) – Meeting Al Mare10 giugno CENTOBUCHI (AP) – Cassandra Fest27 giugno ROMA – Rock In Roma29 giugno FERRARA – Ferrara Summer Festival4 luglio COLLEGNO (TO) – Flowers Festival7 luglio AREZZO – Men/Go Music Fest13 luglio CAMERINO (MC) – Phoenix Festival14 luglio CAORLE (VE) – Suonica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... velovesluke : @okokbizzlee sisi, nel pomeriggio trovi sicuramente il treno, la fermata è Casalecchio Palasport, mentre alla fine… - dreaminwithsel : e come aveva detto op anche il fandom è cresciuto d’età e si punta più a comprare gli album e i biglietti dei conce… - siusyy : RT @AvrilItalian: Avril Lavigne è ora pronta a fare un viaggio nel passato con un nuovo documentario su Disney+ che descrive il suo viaggio… - motomammt : @EmilioPonz Stessa cosa per il concerto di Harry Styles e quello di Madonna, ho trovato dei prezzi assurdi esattame… - 4ever4demi_ : RT @AvrilItalian: Avril Lavigne è ora pronta a fare un viaggio nel passato con un nuovo documentario su Disney+ che descrive il suo viaggio… -

... la tourne'e mondiale - prodotta e organizzata da Vivo- che li vedra' per la prima volta ... A perfetta chiusura del cerchiofestival per quest'anno saranno le esibizioni nei leggendari ...La prossima estate, oltre che sui palchifestival internazionali come quello dello Sziget, i ... Scheda artista: Nothing But Thieves TAGS, Nothing But Thieves , nuovo album La fotografia ...La discografiaManeskin conta attualmente 328 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi ... Ecco di seguito in dettaglio le date del 'Rush! World Tour' che fanno seguito aiai ...

Maneskin in concerto a Bologna, scaletta e info utili BolognaToday

Invece i 30 anni evocati dal titolo alla fine sono diventati 32 e la pausa forzata dei concerti, ha portato a quasi tre anni di stop all’attività di uno come lui, che vive l’essere “fuori e dentro al ...Indimenticabili il concerto tutto esaurito al Circo Massimo di Roma del 7 ... A perfetta chiusura del cerchio dei festival per quest'anno saranno le esibizioni nei leggendari Primavera Sound in Spagna ...