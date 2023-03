“Con mia figlia ho dovuto farlo”. Heather Parisi, la replica a Jacqueline: “Non usi il mio nome” (Di giovedì 16 marzo 2023) Heather Parisi risponde a tono alla figlia Jacqueline Luna, dopo il commento della ragazza a seguito della parole della madre a Belve. Così, la ballerina ha deciso di mettere qualche puntino sulla i e dire: “Per prendere tempo e cercare di aggirare una domanda alla quale non volevo rispondere, quando mi è stato chiesto: ‘è contenta di essere la suocera di Ultimo’ ho risposto: ‘Di chi? Non so di cosa parli’. Apriti cielo. Orde di fans indemoniati mi trollano ovunque per aver mancato di rispetto al loro idolo”. Poi racconta Heather Parisi: “Non solo per aver messo in dubbio la sua fama, ma per aver voluto ignorare la storia con mia figlia. So benissimo chi è Ultimo e non mi permetterei mai di snobbarlo. So anche che frequenta mia figlia. Il punto è un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 marzo 2023)risponde a tono allaLuna, dopo il commento della ragazza a seguito della parole della madre a Belve. Così, la ballerina ha deciso di mettere qualche puntino sulla i e dire: “Per prendere tempo e cercare di aggirare una domanda alla quale non volevo rispondere, quando mi è stato chiesto: ‘è contenta di essere la suocera di Ultimo’ ho risposto: ‘Di chi? Non so di cosa parli’. Apriti cielo. Orde di fans indemoniati mi trollano ovunque per aver mancato di rispetto al loro idolo”. Poi racconta: “Non solo per aver messo in dubbio la sua fama, ma per aver voluto ignorare la storia con mia. So benissimo chi è Ultimo e non mi permetterei mai di snobbarlo. So anche che frequenta mia. Il punto è un ...

