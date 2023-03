Comune di Modena: Concorso per 18 Insegnanti Scuola Infanzia (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Comune di Modena ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 18 Istruttori Educativi Insegnanti Scuola Infanzia, in categoria C, con contratto a tempo indeterminato, per i Comuni di Modena e di Reggio Emilia. Il Bando riserva 7 Posti ai Volontari delle Forze Armate. Concorso Comune di Modena: Cosa c’è da Sapere L‘insegnante é un punto di riferimento fondamentale per i bambini, svolge i suoi compiti di educatore con dedizione, gentilezza e spirito di collaborazione nei confronti dei colleghi e genitori. Per partecipare al Bando serve laurea in materie educative e sociologiche, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, conoscenza del Sistema Scolastico, nonché idoneità fisica e psicologica al ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 16 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 18 Istruttori Educativi, in categoria C, con contratto a tempo indeterminato, per i Comuni die di Reggio Emilia. Il Bando riserva 7 Posti ai Volontari delle Forze Armate.di: Cosa c’è da Sapere L‘insegnante é un punto di riferimento fondamentale per i bambini, svolge i suoi compiti di educatore con dedizione, gentilezza e spirito di collaborazione nei confronti dei colleghi e genitori. Per partecipare al Bando serve laurea in materie educative e sociologiche, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, conoscenza del Sistema Scolastico, nonché idoneità fisica e psicologica al ...

