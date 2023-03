Come salvare la cronologia internet anche in incognito (Di giovedì 16 marzo 2023) La modalità incognito è famosa su tutti i browser moderni per non lasciare tracce del nostro passaggio (cosa molto importante su PC condivisi): basta chiudere il browser al momento opportuno, così da cancellare tutti i siti visitati e i login effettuati durante la sessione di navigazione. In realtà la modalità incognito lascia delle tracce sparse per il computer, che possono essere sfruttate per ricavare le pagine visitate durante la sessione; questo trucco è molto utile se non ricordiamo una pagina importante e desideriamo recuperarla anche dopo aver chiuso il browser in incognito. In questa guida vi mostreremo tutti i trucchi per recuperare la cronologia anche se stiamo in incognito, utile per chi usa spesso questa modalità e vuole conservare una traccia della ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 16 marzo 2023) La modalitàè famosa su tutti i browser moderni per non lasciare tracce del nostro passaggio (cosa molto importante su PC condivisi): basta chiudere il browser al momento opportuno, così da cancellare tutti i siti visitati e i login effettuati durante la sessione di navigazione. In realtà la modalitàlascia delle tracce sparse per il computer, che possono essere sfruttate per ricavare le pagine visitate durante la sessione; questo trucco è molto utile se non ricordiamo una pagina importante e desideriamo recuperarladopo aver chiuso il browser in. In questa guida vi mostreremo tutti i trucchi per recuperare lase stiamo in, utile per chi usa spesso questa modalità e vuole conservare una traccia della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Come si può solo immaginare di salvare l’ambiente rovinando opere e monumenti o bloccando il traffico a lavoratori… - AnnalisaChirico : Spiegare a Giuseppe Provenzano che “quelle vite si potevano salvare” non significa “qualcuno li ha lasciati morire”… - RaiNews : 'Quelle vite si potevano salvare. Il governo deve essere indagato per #strage colposa, come disse Meloni nel 2015,… - Xanaxagogo : RT @Manuel02551: TAVASSI mi fai urlare !!! Vi ricordo di salvare Micol ?? Questo televoto deve vincerlo lei o Daniele. Solo per questa volta… - MJDItaly : RT @ilario82: Una posizione forte quella di Ferrara, ma in linea con chi sostiene che Putin andasse fermato all’inizio dell’invasione, come… -