Com’è possibile che tedeschi e atalantini non siano stati fermati prima? (Corsera) (Di giovedì 16 marzo 2023) La giornata di guerriglia a Napoli e la debacle delle forze dell’ordine, commentata sul Corriere della Sera da Giovanni Bianconi: Ancora una volta il tifo diventa pretesto per scontri e violenze che — subite dai cittadini e rilanciate dalle immagini su tv e web — suscitano indignazione. Ma pure un senso di sconforto e, per certi versi, di impotenza. Perché tutto si ripete come o peggio di prima, nonostante gli allarmi e le esperienze del passato. Bianconi scrive anche della Uefa Poi è arrivato il presidente dell’Uefa a definire «inaccettabile e intollerabile» la restrizione; peccato che l’Uefa dia dimostrazione di un atteggiamento più che tollerante verso il tifo violento, quando evita di imporre sanzioni ai club se i sostenitori si rendono protagonisti di disordini lontano dagli stadi. Come se prendere d’assalto una via del centro cittadino anziché vicino alle ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) La giornata di guerriglia a Napoli e la debacle delle forze dell’ordine, commentata sul Corriere della Sera da Giovanni Bianconi: Ancora una volta il tifo diventa pretesto per scontri e violenze che — subite dai cittadini e rilanciate dalle immagini su tv e web — suscitano indignazione. Ma pure un senso di sconforto e, per certi versi, di impotenza. Perché tutto si ripete come o peggio di, nonostante gli allarmi e le esperienze del passato. Bianconi scrive anche della Uefa Poi è arrivato il presidente dell’Uefa a definire «inaccettabile e intollerabile» la restrizione; peccato che l’Uefa dia dimostrazione di un atteggiamento più che tollerante verso il tifo violento, quando evita di imporre sanzioni ai club se i sostenitori si rendono protagonisti di disordini lontano dagli stadi. Come se prendere d’assalto una via del centro cittadino anziché vicino alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Il PD sostiene che negli ultimi 30 anni gli stipendi dei lavoratori sono diminuiti. È vero: hanno governato fino… - ZZiliani : Pensate il livello di disperazione. Cercare a tutti i costi, invano, di trovare un documento che comprovi la consap… - Piu_Europa : La domanda non è 'pensate davvero che autorità italiane non vogliano salvare vite?'. La domanda è 'è stato fatto tu… - athena_ergane : RT @gruppo_milano: Pillola rossa pillola blu: dall'esperienza delle piazze No Green Pass dove loro malgrado (e quando mai l'avrebbero immag… - Laura_Bennati : '... se tutto ciò è possibile, se anche solo ha un'ombra di possibilità, allora bisogna pure che qualcosa si faccia… -

Ftse Mib: il ribasso non è finito. Focus Eur/Usd e Oro ...Di fatto questa finestra creatasi a inizio mese è stata completamente saltata al ribasso e questa è ... Nel breve si potrebbe scendere ancora, con un possibile approdo dell'indice in area 25.000/24.900. ... Taser in carcere, Malaguti corregge e attacca Baraldi "Ovviamente non sarebbe possibile " attacca il deputato - quindi ... Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai ...economico non indifferente e la pubblicità dei privati non sempre è ... Con Moro si volle colpire un'intera cultura politica - di Giancarlo Infante ... quando persino la cosiddetta questione 'umanitaria', cioè la possibile trattativa da intavolare ... e non solo gli studiosi di quella particolare scienza umanistica che è la politologia. Il sequestro e ... ...Di fatto questa finestra creatasi a inizio mesestata completamente saltata al ribasso e questa... Nel breve si potrebbe scendere ancora, con unapprodo dell'indice in area 25.000/24.900. ..."Ovviamente non sarebbe" attacca il deputato - quindi ... Da 17 anni Estense.offre una informazione indipendente ai ...economico non indifferente e la pubblicità dei privati non sempre...... quando persino la cosiddetta questione 'umanitaria', cioè latrattativa da intavolare ... e non solo gli studiosi di quella particolare scienza umanistica chela politologia. Il sequestro e ... Ted Lasso, le prime impressioni sulla terza stagione IGN ITALY