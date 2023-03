"Come l'ha chiamata la Meloni". Schlein provoca, Giorgia la travolge (Di giovedì 16 marzo 2023) Non è andato benissimo per Elly Schlein il debutto alla Camera da "anti-Meloni". La neo-segretaria del Pd, alla vigilia del question time con Giorgia Meloni per la prima volta da quando è premier a rispondere alle domande dei deputati, aveva promesso che gliele avrebbe cantate. Prime reazioni: il più colpito dalle sue parole in aula sarebbe stato Giuseppe Conte, spiazzato dai temi e dai toni della "alleata" e con il sospetto concreto che il nuovo obiettivo dei dem sia pestare i piedi ai 5 Stelle e rubare loro i voti. Sul piano dei temi, la Meloni ha risposto con durezza sul salario minimo, accusando i precedenti governi (quasi tutti con dentro il Pd) di aver impoverito gli italiani. Sul piano mediatico e della prossemica, la premier ha replicato colpo su colpo al dito puntato della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Non è andato benissimo per Ellyil debutto alla Camera da "anti-". La neo-segretaria del Pd, alla vigilia del question time conper la prima volta da quando è premier a rispondere alle domande dei deputati, aveva promesso che gliele avrebbe cantate. Prime reazioni: il più colpito dalle sue parole in aula sarebbe stato Giuseppe Conte, spiazzato dai temi e dai toni della "alleata" e con il sospetto concreto che il nuovo obiettivo dei dem sia pestare i piedi ai 5 Stelle e rubare loro i voti. Sul piano dei temi, laha risposto con durezza sul salario minimo, accusando i precedenti governi (quasi tutti con dentro il Pd) di aver impoverito gli italiani. Sul piano mediatico e della prossemica, la premier ha replicato colpo su colpo al dito puntato della ...

