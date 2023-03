Come finisce Che Dio ci Aiuti 7: trama ultima puntata (Di giovedì 16 marzo 2023) Andrà in onda stasera, giovedì 16 marzo, l’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 7 e in tanti si stanno chiedendo: quale sarà il finale di questa stagione della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi? Andiamo a scoprire insieme Come si concluderà questo settimo appuntamento con la serie tv, in attesa dell’ottava stagione. Che sì, per la gioia dei fan, andrà in onda! Cosa succederà nell’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 7 Ecco le anticipazioni, ma occhio allo spoiler. Azzurra confida a Suor Teresa il segreto di Sara e la religiosa invita Azzurra a non dire niente a nessuno, non trovando però quest’ultima d’accordo. E allora Suor Teresa si vede costretta a rivolgersi al Vescovo e accusa Azzurra di insubordinazione. Ma per Sara ci sono altre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Andrà in onda stasera, giovedì 16 marzo, l’di Che Dio ci7 e in tanti si stanno chiedendo: quale sarà il finale di questa stagione della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi? Andiamo a scoprire insiemesi concluderà questo settimo appuntamento con la serie tv, in attesa dell’ottava stagione. Che sì, per la gioia dei fan, andrà in onda! Cosa succederà nell’di Che Dio ci7 Ecco le anticipazioni, ma occhio allo spoiler. Azzurra confida a Suor Teresa il segreto di Sara e la religiosa invita Azzurra a non dire niente a nessuno, non trovando però quest’d’accordo. E allora Suor Teresa si vede costretta a rivolgersi al Vescovo e accusa Azzurra di insubordinazione. Ma per Sara ci sono altre ...

