Colognola | al via i lavori per la nuova piazza da 700mila euro

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 marzo 2023) Bergamo. Partirà il 27 marzo il nuovo cantiere per ladi. Approvato in agosto il progetto esecutivo dell’intervento, dopo il via libera della Giunta, ora è tempo di far cominciare i. Il progetto per gli spazi pubblici rinnovati del quartiere diha un valore di circae viene finanziato per 665miladal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, candidato dall’amministrazione nel bando rigenerazione urbana. Riprende il piano di intervento che è in corso in diversi quartieri della città con l’obiettivo di realizzare aree che determinano nuove centralità nelle zone più periferiche di Bergamo. Ne sono un esempio laDe André di Celadina, il nuovo spazio di Redona realizzato grazie alla riqualificazione ...