I russi hanno raggiunto il luogo dell'incidente tra il jet russo e il drone MQ - 9 statunitense nel Mar Nero: lo riporta la Cnn che cita due funzionari statunitensi. La Marina russa ha diverse navi nel Mar Nero, comprese unità con base nei porti della Crimea, il che le ha poste in una posizione vantaggiosa per tentare di recuperare il drone. Nel frattempo la Cnn informa in esclusiva dell'abbattimento di un altro drone, commerciale e di fabbricazione cinese, modificato per scopi bellici, nell'Ucraina orientale.

Cnn, forze russe hanno raggiunto luogo incidente drone Usa - Europa Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - I russi hanno raggiunto il luogo dell'incidente tra il jet russo e il drone MQ-9 statunitense nel Mar Nero: lo riporta la Cnn che cita due funzionari statunitensi. La Marina russa ha diverse navi nel Mar Nero. Intanto, secondo quanto reso noto dalla Cnn, le forze russe hanno raggiunto il luogo dell'incidente. Dall'incontro Putin-Assad arriva la dichiarazione dell'appoggio a Mosca e del riconoscimento dei territori occupati.