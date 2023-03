Clippers ok | Lakers nei guai Vincono Celtics | Sacramento e Philadelphia

(Di giovedì 16 marzo 2023) Partita con atmosfera e ingredienti da playoff a Los Angeles. La(37 - 33), al quarto successo consecutivo: scavalcano così i campioni in carica (36 - 34) al quinto posto a Ovest. I ...

Continua LOS ANGELES- GOLDEN STATE WARRIORS 134 - 126 MIAMI HEAT - MEMPHIS GRIZZLIES 138 -...109 - 118 MINNESOTA TIMBERWOLVES - BOSTON CELTICS 102 - 104 HOUSTON ROCKETS - LOS ANGELES......8° POSTO - ELGIN BAYLOR - 71 PUNTI - LOS ANGELES- NEW YORK KNICKS, 15 NOVEMBRE 1960 - 28/48 AL TIRO, 15/18 AI LIBERI 8° POSTO - DAVID ROBINSON - 71 PUNTI - SAN ANTONIO SPURS - L. A., ......Eppure per Isaiah Hartenstein la vittoria dei suoi New York Knicks sul campo dei Los Angeles.... Nel corso della scorsa estate poi il tedesco ha firmato un biennale da 16 milioni di ...

Partita con atmosfera e ingredienti da playoff a Los Angeles. La vincono i Clippers (37-33), al quarto successo consecutivo: scavalcano così i campioni in carica (36-34) al quinto posto a Ovest. I 30 ...Delicatissimo incontro tra due squadre a pari merito in classifica (36-33). I Clippers sembrano partire meglio, i Warriors si reggono da subito su Curry (28-23). Quando in campo c'è Kawhi Leonard i ...