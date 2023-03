Clima: Mattarella, 'serve responsabilità collettiva, non possiamo tirarci indietro' (Di giovedì 16 marzo 2023) nairobi, 16 mar. (Adnkronos) - "Lo sviluppo tecnologico e industriale ha consentito all'umanità di modificare in profondità gli equilibri complessivi del pianeta. Il rapporto tra popolazione e risorse fa sì che l'ambiente che ci circonda non sia più uno scenario immutabile, semplice sfondo alle singole vicende umane. Il passaggio da meri spettatori a forza attiva e consapevole, capace di plasmare il mondo in cui viviamo ci impone un'assunzione di responsabilità collettiva, da cui non possiamo e non dobbiamo tirarci indietro". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua prolusione all'Università di Nairobi dedicata sui cambiamenti Climatici. Il Capo dello Stato ha quindi evidenziato la "necessità di un cambio di paradigma per affrontare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) nairobi, 16 mar. (Adnkronos) - "Lo sviluppo tecnologico e industriale ha consentito all'umanità di modificare in profondità gli equilibri complessivi del pianeta. Il rapporto tra popolazione e risorse fa sì che l'ambiente che ci circonda non sia più uno scenario immutabile, semplice sfondo alle singole vicende umane. Il passaggio da meri spettatori a forza attiva e consapevole, capace di plasmare il mondo in cui viviamo ci impone un'assunzione di, da cui none non dobbiamo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nella sua prolusione all'Università di Nairobi dedicata sui cambiamentitici. Il Capo dello Stato ha quindi evidenziato la "necessità di un cambio di paradigma per affrontare ...

