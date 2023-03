Clima: Mattarella, 'riduzioni emissioni obbligo ineludibile che riguarda tutti' (Di giovedì 16 marzo 2023) Nairobi, 16 mar. (Adnkronos) - "Non si può fuggire dalla realtà. La riduzione delle emissioni nei tempi e nelle modalità indicate dalla comunità scientifica costituisce un obbligo ineludibile, che riguarda tutti. Non ci si può cullare nell'illusione di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico per poi affrontare in un secondo momento le problematiche ambientali. Non avremo un 'secondo tempo'. Se vogliamo lasciare alle future generazioni, a voi che mi state ascoltando oggi, un pianeta dove l'umanità possa vivere e prosperare in pace, dovremo compiere, tutti assieme, progressi decisivi nella transizione verso un'economia decarbonizzata". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua prolusione all'Università di Nairobi dedicata sui ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Nairobi, 16 mar. (Adnkronos) - "Non si può fuggire dalla realtà. La riduzione dellenei tempi e nelle modalità indicate dalla comunità scientifica costituisce un, che. Non ci si può cullare nell'illusione di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico per poi affrontare in un secondo momento le problematiche ambientali. Non avremo un 'secondo tempo'. Se vogliamo lasciare alle future generazioni, a voi che mi state ascoltando oggi, un pianeta dove l'umanità possa vivere e prosperare in pace, dovremo compiere,assieme, progressi decisivi nella transizione verso un'economia decarbonizzata". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nella sua prolusione all'Università di Nairobi dedicata sui ...

