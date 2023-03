Clima, Mattarella: “Non c’è più tempo, non si può fuggire dalla realtà. È un’illusione dire ‘prima l’economia e poi l’ambiente'” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Non si può fuggire dalla realtà. La riduzione delle emissioni nei tempi e nelle modalità indicate dalla comunità scientifica costituisce un obbligo ineludibile, che riguarda tutti. Non ci si può cullare nell’illusione di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico per poi affrontare in un secondo momento le problematiche ambientali. Non avremo un ‘secondo tempo’“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’università di Nairobi. “Non ci si può cullare nell’illusione di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico – ha aggiunto – per poi affrontare in un secondo momento le problematiche ambientali”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “Non si può. La riduzione delle emissioni nei tempi e nelle modalità indicatecomunità scientifica costituisce un obbligo ineludibile, che riguarda tutti. Non ci si può cullare nell’illusione di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico per poi affrontare in un secondo momento le problematiche ambientali. Non avremo un ‘secondo’“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando all’università di Nairobi. “Non ci si può cullare nell’illusione di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico – ha aggiunto – per poi affrontare in un secondo momento le problematiche ambientali”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Clima, Mattarella: “Per troppo tempo non affrontato tema” - TV7Benevento : Clima: Mattarella cita premio Nobel Maathai, 'non c'è sviluppo senza sostenibilità' - - TV7Benevento : Clima: Mattarella, 'transizione energetica per sistema economico globale più equo' - - TV7Benevento : Clima: Mattarella, 'Europa e Africa assumano insieme ruolo di guida con obiettivi ambiziosi' -… - psdf : RT @fattoquotidiano: Clima, Mattarella: “Non c’è più tempo, non si può fuggire dalla realtà. È un’illusione dire ‘prima l’economia e poi l’… -