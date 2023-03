Clima | Mattarella | ' Mediterraneo tra luoghi maggiormente in pericolo'

(Di giovedì 16 marzo 2023) Nairobi, 16 mar. (Adnkronos) - "Il–mare in cui insiste l'Italia e regione che custodisce un patrimonio fra i più significativi anche in termini di ricchezza socio-culturale, grazie alla sua caratteristica unica di crocevia di tre continenti– è uno deiin". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nella sua prolusione all'Università di Nairobi dedicata sui cambiamentitici.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tetovaccari : Su #clima e #sviluppo sostenibile sforzi insufficienti, manca senso di urgenza. Non c'è secondo tempo. Il monito di… - infoitinterno : Clima: Mattarella, illusione prima obiettivi sviluppo economico e poi ambiente - Agenzia_Italia : Mattarella in Kenya: 'Sul clima non c'è più tempo, serve l'impegno di tutti' - TV7Benevento : Clima: Mattarella, 'cambiamenti causano flussi migranti drammatici' - - TV7Benevento : Clima: Mattarella, 'sostenibilità ambientale, sociale ed economica' - -

Sottolineando la necessita' di "un cambio di paradigma per affrontare l'emergenza climatica",ha sottolineato che "innanzitutto, e' evidente come a tal fine la dimensione del singolo Stato ...Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, nella prolusione all'Universita' di Nairobi su 'Il cambiamento climatico: una sfida comune per Africa ed Europa'. nep 16 - 03 - 23 09:15:...Lo ha affermato - riporta Adnkronos - il Presidente della Repubblica, Sergio, nella sua ...Stato - siamo consapevoli di come le attività umane abbiano un impatto sull'ambiente e sul: ...

Clima, Mattarella: sforzi insufficienti, manca senso di urgenza TGCOM

Quando si parla di clima e cambiamenti climatici, per Sergio Mattarella, "dobbiamo, tuttavia, chiederci: tutto questo è sufficiente Credo che, in tutta onestà, sia difficile rispondere positivamente ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento all ... come indicato nella strategia dell’Unione Africana sul clima. La transizione energetica, con la sua ...