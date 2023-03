Clima: Mattarella cita premio Nobel Maathai, 'non c'è sviluppo senza sostenibilità' (Di giovedì 16 marzo 2023) Nairobi, 16 mar. (Adnkronos) - "Come affermò Wangari Maathai in occasione della cerimonia di consegna del premio Nobel, 'non può esserci pace senza sviluppo; e non vi può essere sviluppo senza una gestione sostenibile dell'ambiente in uno spazio pacifico e democratico'. In queste sue parole ci riconosciamo pienamente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua prolusione all'Università di Nairobi dedicata sui cambiamenti Climatici. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Nairobi, 16 mar. (Adnkronos) - "Come affermò Wangariin occasione della cerimonia di consegna del, 'non può esserci pace; e non vi può essereuna gestione sostenibile dell'ambiente in uno spazio pacifico e democratico'. In queste sue parole ci riconosciamo pienamente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nella sua prolusione all'Università di Nairobi dedicata sui cambiamentitici.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Clima, Mattarella: “Per troppo tempo non affrontato tema” - TV7Benevento : Clima: Mattarella cita premio Nobel Maathai, 'non c'è sviluppo senza sostenibilità' - - TV7Benevento : Clima: Mattarella, 'transizione energetica per sistema economico globale più equo' - - TV7Benevento : Clima: Mattarella, 'Europa e Africa assumano insieme ruolo di guida con obiettivi ambiziosi' -… - psdf : RT @fattoquotidiano: Clima, Mattarella: “Non c’è più tempo, non si può fuggire dalla realtà. È un’illusione dire ‘prima l’economia e poi l’… -