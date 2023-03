Clima: Mattarella, 'cambiamenti causano flussi migranti drammatici' (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Il cambiamento Climatico provoca conseguenze nefaste. Si registra ormai da tempo una drammatica diminuzione della biodiversità, in gran parte legata all'abbattimento delle foreste pluviali equatoriali, con la scomparsa di decine di migliaia di specie viventi ogni anno, una irreparabile perdita di varietà genetica, ecosistemi e habitat. Con importanti conseguenze sulla dislocazione della specie umana su un pianeta che vede diminuire progressivamente le aree di insediamento. Si tratti dell'innalzamento delle acque nei mari -che pone a gravissimo rischio la sopravvivenza di numerose isole e delle popolazioni che le abitano- si tratti dell'allargamento progressivo dei fenomeni di desertificazione, si tratti di abbandono di aree marginali. Il fenomeno dei profughi 'Climatici', oltre che di quelli dei conflitti, è drammaticamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Il cambiamentotico provoca conseguenze nefaste. Si registra ormai da tempo una drammatica diminuzione della biodiversità, in gran parte legata all'abbattimento delle foreste pluviali equatoriali, con la scomparsa di decine di migliaia di specie viventi ogni anno, una irreparabile perdita di varietà genetica, ecosistemi e habitat. Con importanti conseguenze sulla dislocazione della specie umana su un pianeta che vede diminuire progressivamente le aree di insediamento. Si tratti dell'innalzamento delle acque nei mari -che pone a gravissimo rischio la sopravvivenza di numerose isole e delle popolazioni che le abitano- si tratti dell'allargamento progressivo dei fenomeni di desertificazione, si tratti di abbandono di aree marginali. Il fenomeno dei profughi 'tici', oltre che di quelli dei conflitti, è drammaticamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Castellodannone : Mattarella in Kenya: 'Sul clima non c'è più tempo, serve l'impegno di tutti' - askanews_ita : #Mattarella: il contrasto al cambiamento climatico è una sfida per tutta l’umanità #Clima - fisco24_info : Mattarella in Kenya: 'Sul clima non c'è più tempo, serve l'impegno di tutti': AGI - 'Non si può fuggire dalla realt… - TV7Benevento : Clima: Mattarella, 'tutela ambiente affrontata per troppo tempo in modo inadeguato' - - MediasetTgcom24 : Clima, Mattarella: sforzi insufficienti, manca senso di urgenza #presidentedellarepubblica #mattarella… -