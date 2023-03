Clementino dopo The Voice debutta come conduttore: "Voglio sfidare la sorte" (Di giovedì 16 marzo 2023) dopo il successo con Antonella Clerici a The Voice, Clementino è pronto per un'altra sfida: la conduzione Clementino dopo i suoi studi capisce che il suo vero talento si nasconde nelle rime. Ecco che in men che non si dica diventa uno tra i rap napoletani più amati degli ultimi anni. A piacere del cantante non è solo la sua musica, ma anche l'attitudine ed il modo di rapportarsi agli altri. Persino Loredana Bertè ha confessato in trasmissione da Alberto Matano che con Clementino è scoppiato un grande amore: "Mi ha conquistato perché è spontaneo, è di più, di più!" Tutti i colleghi di The Voice Senior sembrano essersi affezionati al partenopeo. Non solo la Clerici ed i giudici di questa edizione Angelo ed Angela dei ricchi e poveri, Gigi D'Alessio e la sopracitata ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 16 marzo 2023)il successo con Antonella Clerici a Theè pronto per un'altra sfida: la conduzionei suoi studi capisce che il suo vero talento si nasconde nelle rime. Ecco che in men che non si dica diventa uno tra i rap napoletani più amati degli ultimi anni. A piacere del cantante non è solo la sua musica, ma anche l'attitudine ed il modo di rapportarsi agli altri. Persino Loredana Bertè ha confessato in trasmissione da Alberto Matano che conè scoppiato un grande amore: "Mi ha conquistato perché è spontaneo, è di più, di più!" Tutti i colleghi di TheSenior sembrano essersi affezionati al partenopeo. Non solo la Clerici ed i giudici di questa edizione Angelo ed Angela dei ricchi e poveri, Gigi D'Alessio e la sopracitata ...

