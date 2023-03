Claudio Anastasio si scusa per l’email in cui citava Mussolini: “Era una provocazione” (Di giovedì 16 marzo 2023) Claudio Anastasio dopo l’email in cui cita Mussolini: “Una provocazione” Claudio Anastasio, manager della società pubblica 3-I S.p.A., dopo essersi dimesso si è scusato per l’email inviata ai componenti del cda nella quale citava il discorso di Benito Mussolini in Parlamento dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti. Anastasio ha definito l’email resa nota da Repubblica “una provocazione”. Sempre a Repubblica spiega: “Il mio errore pubblico in email privata è gravissimo e non giustificabile. Giuste e doverose le mie immediate e irrevocabili dimissioni nel solo interesse di gestione della cosa pubblica e del governo pro-tempore. Potevo giustificare di ... Leggi su tpi (Di giovedì 16 marzo 2023)dopoin cui cita: “Una, manager della società pubblica 3-I S.p.A., dopo essersi dimesso si èto perinviata ai componenti del cda nella qualeil discorso di Benitoin Parlamento dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti.ha definitoresa nota da Repubblica “una”. Sempre a Repubblica spiega: “Il mio errore pubblico in email privata è gravissimo e non giustificabile. Giuste e doverose le mie immediate e irrevocabili dimissioni nel solo interesse di gestione della cosa pubblica e del governo pro-tempore. Potevo giustificare di ...

