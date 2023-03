Claudio Anastasio dopo le dimissioni: «La citazione di Mussolini? Una scivolata. Volevo stimolare il Cda» (Di giovedì 16 marzo 2023) «Una scivolata». Così Claudio Anastasio, il manager di 3-l S.p.A, la società pubblica che gestisce il software di Inps, Istat e Inail, scelto da Giorgia Meloni, rompe il silenzio sulle sue dimissioni e chiede scusa per la mail mandata agli altri componenti del Cda nella quale citava il discorso di Benito Mussolini in Parlamento dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti. Parlando a Repubblica, Anastasio definisce quel testo inviato la sua grave ma «unica scivolata di contesto storico e politico», invitando la stampa a pubblicare tutte le sue altre mail «intercorse sulla gara pubblica di Inps da 1 miliardo di euro». Un errore del tutto occasionale secondo la difesa del manager, che chiede scusa agli italiani definendo la sua una semplice «provocazione per ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) «Una». Così, il manager di 3-l S.p.A, la società pubblica che gestisce il software di Inps, Istat e Inail, scelto da Giorgia Meloni, rompe il silenzio sulle suee chiede scusa per la mail mandata agli altri componenti del Cda nella quale citava il discorso di Benitoin Parlamentol’assassinio di Giacomo Matteotti. Parlando a Repubblica,definisce quel testo inviato la sua grave ma «unicadi contesto storico e politico», invitando la stampa a pubblicare tutte le sue altre mail «intercorse sulla gara pubblica di Inps da 1 miliardo di euro». Un errore del tutto occasionale secondo la difesa del manager, che chiede scusa agli italiani definendo la sua una semplice «provocazione per ...

