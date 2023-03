Classifica marcatori Champions League 2022/23 (Di giovedì 16 marzo 2023) I capocannonieri della massima competizione europea: chi sarà il successore di Karim Benzema? La corsa al trono europeo di re dei bomber è ufficialmente ripartita il 6 e 7 settembre 2022, con i goal della 1ª giornata della Fase a gironi della massima competizione europea. : nella scorsa stagione il centravanti del Real Madrid, Karim Benzema, autore di 15 goal, è succeduto al giovane norvegese Herling Haaland. Chi sarà l’erede dell’attaccante francese delle merengues? Qui di seguito la Classifica aggiornata dei migliori cannonieri della Champions League: 10 GOL: Haaland – 1 rig. (Manchester City); 8 GOL: Salah – 1 rig. (Liverpool); 7 GOL: Mbappé – 1 rig. (PSG); 6 GOL: João Mario – 5 rig. (Benfica), Vinícius Júnior (Real Madrid); 5 GOL: Lewandowski (Barcellona), Rafa Silva (Benfica), Taremi – 2 rig. (Porto); 4 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) I capocannonieri della massima competizione europea: chi sarà il successore di Karim Benzema? La corsa al trono europeo di re dei bomber è ufficialmente ripartita il 6 e 7 settembre, con i goal della 1ª giornata della Fase a gironi della massima competizione europea. : nella scorsa stagione il centravanti del Real Madrid, Karim Benzema, autore di 15 goal, è succeduto al giovane norvegese Herling Haaland. Chi sarà l’erede dell’attaccante francese delle merengues? Qui di seguito laaggiornata dei migliori cannonieri della: 10 GOL: Haaland – 1 rig. (Manchester City); 8 GOL: Salah – 1 rig. (Liverpool); 7 GOL: Mbappé – 1 rig. (PSG); 6 GOL: João Mario – 5 rig. (Benfica), Vinícius Júnior (Real Madrid); 5 GOL: Lewandowski (Barcellona), Rafa Silva (Benfica), Taremi – 2 rig. (Porto); 4 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Calcioealtri : CLASSIFICA MARCATORI PONDERATA - AGGIORNATE PREMIER LEAGUE, LIGA E CHAMPIONS LEAGUE - MarcoDSDS : CLASSIFICA MARCATORI PONDERATA - AGGIORNATE PREMIER LEAGUE, LIGA E CHAMPIONS LEAGUE - giornalerossob : Serie C/C: risultati, classifica e marcatori dopo la 32° Giornata di Ritorno - FabrizioCossu : RT @SciabolataFFP: non abbia mai dato una chance ad un giocatore di quasi 24 anni che rischia di vincere per due volte di fila la classific… - SciabolataFFP : non abbia mai dato una chance ad un giocatore di quasi 24 anni che rischia di vincere per due volte di fila la clas… -

Pallamano serie B: I risultati della prima giornata Fase ad Orologio Marsala 34 - 31 La Classifica : Aetna Mascalucia 27 TH Alcamo 24 Scicli Social Club 23 Agriblu Scicli 17 Pall. Marsala 14 Villaurea 11 Beach Team Messina 2 Girgenti 2 Marcatori : 22 - Somma Diego (As ... Classifica marcatori Colombia Primera A - Calciomagazine Il capocannoniere e i principali cannonieri del campionato colombiano, gli assist realizzati PRIMERA A : calendario - risultati - classifica - marcatori Pos Giocatore Paese Squadra Gol Assists 1 ... Classifica Colombia, Primera A stagione 2022 - Calciomagazine Vittorie, sconfitte, pareggi, le reti fatte e subite PRIMERA A : calendario - risultati - classifica - marcatori Pos Squadra G V P S GF GS Punti 1 Aguilas 8 4 3 1 11 9 15 2 Chico 6 4 1 1 11 5 13 3 ... Marsala 34 - 31 La: Aetna Mascalucia 27 TH Alcamo 24 Scicli Social Club 23 Agriblu Scicli 17 Pall. Marsala 14 Villaurea 11 Beach Team Messina 2 Girgenti 2: 22 - Somma Diego (As ...Il capocannoniere e i principali cannonieri del campionato colombiano, gli assist realizzati PRIMERA A : calendario - risultati -Pos Giocatore Paese Squadra Gol Assists 1 ...Vittorie, sconfitte, pareggi, le reti fatte e subite PRIMERA A : calendario - risultati -Pos Squadra G V P S GF GS Punti 1 Aguilas 8 4 3 1 11 9 15 2 Chico 6 4 1 1 11 5 13 3 ... Classifica marcatori ponderata estero 15/03: rivoluzione in Liga Fantacalcio ® Tabani trascina la Sis Roma E guida la classifica marcatori In primis quello di Tabani: l’atleta che vinse con l’Italia la medaglia olimpica a Rio 2016 sta disputando una delle sue migliori annate, considerando che guida la classifica dei marcatori con oltre ... Classifica marcatori Champions League 2022/23: Haaland scavalca Mohamed Salah e Kylian Mbappé Noi e i nostri partner terzi utilizziamo i cookie sul nostro sito per offrirti una migliore esperienza di navigazione, analizzare il traffico del sito e fornirti contenuti personalizzati, come specifi ... In primis quello di Tabani: l’atleta che vinse con l’Italia la medaglia olimpica a Rio 2016 sta disputando una delle sue migliori annate, considerando che guida la classifica dei marcatori con oltre ...Noi e i nostri partner terzi utilizziamo i cookie sul nostro sito per offrirti una migliore esperienza di navigazione, analizzare il traffico del sito e fornirti contenuti personalizzati, come specifi ...