Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2022-2023 | Marco Odermatt padrone della Sfera di Cristallo

...si è assicurata la vittoria dell'ultimo supergigante femminile stagionale alle finali didel ... dopo la botta subita dopo la caduta in discesa, ha visto sfumare la vittoria delladi ...Ha centrato i quarti dopo un'astinenza che per l'Inter durava da 12 anni, è in semifinale diItalia e ha vinto la Supercoppa. Difficile dimenticare lo score di Inzaghi perché è lui stesso ......soddisfatta di essere arrivata a giocarmi ladel mondo fino alla fine. Ora mi terrò per il gigante, cercherò di fare il massimo ed attaccare cercando di salire sul podio anche della...

Coppa del Mondo LIVE! SuperG, Curtoni dietro e coppa di specialità a Gut Eurosport IT

(Adnkronos) - Lara Gut-Behrami si è assicurata la vittoria dell’ultimo supergigante femminile stagionale alle finali di Coppa del Mondo di Soldeu ... ha visto sfumare la vittoria della classifica di ...Lo dicono i punti ottenuti, ma lo rinnega la classifica. Il mister cerca punti fermi, indispensabili per un finale di stagione in cui la squadra di Torino, tra Coppa Italia ed Europa League, può ...