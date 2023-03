Cirque du Soleil a Roma | ecco da quando e dove | date e costo biglietti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ilduè, finalmente, arrivato in Italia! In particolare saranno due gli appuntamenti previsti nella Penisola: uno ae l’altro a Milano. Per quel che riguarda la Città Eterna lo spettacolo deldu‘Kurios – Cabinet of Curiosites’ andrà in scena dal prossimo 21 marzo e fino al 29 aprile a in via Tor di Quinto, mentre nel capoluogo lombardo il medesimo spettacolo andrà in scena dal 10 maggio al 25 giugno in Piazzale Cuoco. Adcon il ‘du’: 300 opportunità di lavoro aIl Cique suSbarca aDal prossimo 21 marzo e fino al 29 aprile lo spettacolo del celebredu: “‘Kurios – Cabinet of Curiosites” ...