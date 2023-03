Cinderella man | un piccolo grande eroe americano

(Di giovedì 16 marzo 2023)MAN Tv2000 ore 20.55 con Russell Crowe, Renee Zellweger e Paul Giamatti. regia di Ron Howard. Produzione USA 2005. Durata: 2 ore e 27 minuti LA TRAMA Storia vera (anzi verissima, James Braddock detenne il titolo di campione del mondo per tre anni nei thirties). Braddock alla fine dei twenties era un pugile di grandi speranze quando ladepressione lo mise KO. Lui e milioni di americani. da quasi stella della boxe a quasi mendicante per poter mantenere la famiglia. Strisciando, implorando riesce a disputare qualche incontro e a risalire la corrente (perchèman? Perchè la sua storia a raccontarla dopo sembra una fiaba di riscatto come quella di Cenerentola). Quando James arriva a combattere contro il campione del mondo Max Baer, il match sembra un incontro "di comodo", ...

- Una ragione per lottare - alle 20.55 su Tv 2000 (Drammatico, 2005, durata: 144 Min) Un film di Ron Howard, con Russell Crowe, Renée Zellweger, Connor Price, Paul Giamatti, Craig ...- Una ragione per lottare è il film che va in onda questa sera alle 20.55 sul canale TV2000. Diretto da Ron Howard il film racconta la vera storia di James "Jimmy" Braddock e la vicina ...è uno di quei solidi classici che la Hollywood di una volta sembrava saper sfornare con una certa frequenza e di cui oggigiorno c'è davvero penuria, una celebrazione enfatica, forse, ...

Trama del Film Cinderella man - Una ragione per lottare: La vicenda è ambientata durante il periodo della Grande Depressione negli anni Trenta. James Braddock, soprannominato Cinderella, è un pugile ...