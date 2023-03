Ciclismo, Milano-Sanremo: Van Avermaet obbligato al forfait per bronchite (Di giovedì 16 marzo 2023) Greg Van Avermaet non disputerà la Milano-Sanremo di sabato. Il 37enne corridore belga del team Ag2R-Citroen ha annunciato il forfait a causa di una bronchite che lo sta limitando da alcuni giorni. Il campione olimpico di Rio2016 ha corso mercoledì la Milano-Torino arrivatndo 41esimo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Greg Vannon disputerà ladi sabato. Il 37enne corridore belga del team Ag2R-Citroen ha annunciato ila causa di unache lo sta limitando da alcuni giorni. Il campione olimpico di Rio2016 ha corso mercoledì la-Torino arrivatndo 41esimo. SportFace.

