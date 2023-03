Ciclismo, Milano-Sanremo 2023: startlist e favoriti, Pogacar e Van Aert i più attesi (Di giovedì 16 marzo 2023) Sabato 18 marzo va in scena la prima, attesissima, classica monumento della stagione: la Milano – Sanremo. La Classica di Primavera è da sempre molto speciale per via di quell’incertezza sui possibili vincitori che ogni anno è presente ed anche nel 2023 non manca. Il percorso, infatti, pur essendo semplice e lo stesso di sempre si appresta a molteplici scenari che aprono le possibilità di vincere a molti corridori. Negli ultimi anni infatti abbiamo visto corridori trionfare in solitaria grazie ad un attacco sul Poggio o nella successiva discesa, in volata di gruppo o in volata ristretta. La corsa è inoltre diventata soprattutto nelle ultime stagioni molto tattica, con i principali favoriti che spesso si sono controllati a vicenda, lasciandosi scappare qualche altro corridore che si è poi involato in ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Sabato 18 marzo va in scena la prima,ssima, classica monumento della stagione: la. La Classica di Primavera è da sempre molto speciale per via di quell’incertezza sui possibili vincitori che ogni anno è presente ed anche nelnon manca. Il percorso, infatti, pur essendo semplice e lo stesso di sempre si appresta a molteplici scenari che aprono le possibilità di vincere a molti corridori. Negli ultimi anni infatti abbiamo visto corridori trionfare in solitaria grazie ad un attacco sul Poggio o nella successiva discesa, in volata di gruppo o in volata ristretta. La corsa è inoltre diventata soprattutto nelle ultime stagioni molto tattica, con i principaliche spesso si sono controllati a vicenda, lasciandosi scappare qualche altro corridore che si è poi involato in ...

