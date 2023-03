Ciclismo | Elisa Longo Borghini positiva al Covid | salta il Trofeo Binda

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023)non correrà il, grande Classica del calendario ciclistico femminile. La fuoriclasse italiana, due volte medaglie di bronzo alle Olimpiadi, si è trovata costretta a rinunciare alla gara in programma domenica 19 marzo a causa della positività al-19 che l’ha obbligata a letto per una decina di giorni e che le ha impedito di allenarsi. La piemontese, che aveva dovutore anche la Strade Bianche un paio di settimane fa, è tornata in sella da un paio di giorni, non sufficienti per gareggiare. La capitana della Trek-Segafredo, in questa stagione già capace di conquistare la classifica generale dell’UAE Tour (con l’annessa tappa regina), spera di rientrare in occasione del Giro delle Fiandre, da lei già vinto nel 2015. La 31enne, che ...