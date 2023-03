“Ci lasciamo dopo 8 anni”. Matrimonio finito per la coppia vip dopo i guai di lui con la giustizia (Di giovedì 16 marzo 2023) Una nuova coppia vip si è sfasciata definitivamente in queste ore. L’annuncio è stato dato dalla ragazza, che ha confermato la sua intenzione di volersi separare dal marito. Quest’ultimo è alle prese da problemi personali molto seri, dato che è stato arrestato ed è in carcere da circa 2 mesi con la terribile accusa di violenza sessuale. Parliamo di Dani Alves, che è stato quindi lasciato da sua moglie. Molto lunga e intensa la lettera che la donna ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram ufficiale. Dunque, le parole nei confronti di Dani Alves sono state chiarissime. dopo averlo lasciato, la moglie ha quindi comunicato in questo modo la notizia a tutti i suoi follower e al mondo intero: “Fin da piccola scrivo i miei sentimenti per esprimermi, suppongo perché sono figlia unica. Qualunque cosa sia mi fa bene e mi piacerebbe che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Una nuovavip si è sfasciata definitivamente in queste ore. L’annuncio è stato dato dalla ragazza, che ha confermato la sua intenzione di volersi separare dal marito. Quest’ultimo è alle prese da problemi personali molto seri, dato che è stato arrestato ed è in carcere da circa 2 mesi con la terribile accusa di violenza sessuale. Parliamo di Dani Alves, che è stato quindi lasciato da sua moglie. Molto lunga e intensa la lettera che la donna ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram ufficiale. Dunque, le parole nei confronti di Dani Alves sono state chiarissime.averlo lasciato, la moglie ha quindi comunicato in questo modo la notizia a tutti i suoi follower e al mondo intero: “Fin da piccola scrivo i miei sentimenti per esprimermi, suppongo perché sono figlia unica. Qualunque cosa sia mi fa bene e mi piacerebbe che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lagattaeris : @rbuffagni Tavassi e la scimmia già mi stavano sulle palle dopo sta clip vomito ?? Andrea lasciamo perdere inutile in quella casa - cheminchialeggi : Bella cagata sto film, l'idea di fondo è scopiazzata dal reboot della Bambola Assassina del 2019, anche quello una… - orso02011239 : @CarloCalenda Che notizie del .. Vabbé lasciamo perdere, del resto il QTime va in onda subito dopo pranzo, quando l… - boni_franco : @teoxandra Tutte le soluzioni alternative presentate dopo il tuo tweet hanno dei pro e contro. Lasciamo stare (seco… - alessiomagno1 : @DeDrg69 Lasciamo perdere Giuseppe per favore, salto la politica perché non mi va di polemizzare, dopo Salvini non… -