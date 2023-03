Chiusura agevolata liti pendenti, il portale online è attivo: domande entro il 30 giugno (Di giovedì 16 marzo 2023) Per la Chiusura agevolata delle liti pendenti è attivo il servizio online per l’invio delle domande entro il 30 giugno. Lo comunica l’Agenzia delle entrate in una nota, in cui l’ente spiega che ”diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall’ultima legge di bilancio”. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso primo febbraio, infatti, ‘‘consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, da oggi operativo”. Chiusura liti pendenti, ... Leggi su fmag (Di giovedì 16 marzo 2023) Per ladelleil servizioper l’invio delleil 30. Lo comunica l’Agenzia delle entrate in una nota, in cui l’ente spiega che ”diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall’ultima legge di bilancio”. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso primo febbraio, infatti, ‘‘consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, da oggi operativo”., ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... impresacity : Fisco, chiusura agevolata delle liti pendenti: attivo servizio web per l’invio delle domande: In base alla legge di… - QdSit : Fisco e chiusura agevolata liti pendenti, attivo servizio web: ecco come funziona - Ordine_CDL_NA : RT @ItaliaOggi: Chiusura agevolata delle liti pendenti, attivo il servizio web per l’invio delle domande - - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Fisco e chiusura agevolata liti pendenti: attivo servizio web - LiberoReporter : Fisco e chiusura agevolata liti pendenti: attivo servizio web -