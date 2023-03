Chiesa gremita per l’ultimo saluto ad Ernesto Mazzoni: “Vai lassù a giocare il secondo tempo” (Di giovedì 16 marzo 2023) tempo di lettura: 2 minutiNella Chiesa di San Domenico in Benevento, gremita di autorità e cittadini, il Sannio ha dato l’estremo saluto ad Ernesto Mazzoni, già Sindaco di Benevento e Consigliere Regionale. l’ultimo a porgere l’estremo saluto è stato il Delegato CONI Mario Collarile con un intervento che ha commosso i presenti: “Caro Ernesto, altri hanno ricordato la tua opera di Sindaco della città, di politico e di avvocato. Io sono qui in rappresentanza dello Sport Sannita per dirti che le bandiere delle Società Sportive oggi sono abbrunate per la tua dipartita. Mi limiterò, perciò, a ricordare soltanto la tua passione sportiva. Fin da ragazzo hai avuto un fisico ben strutturato e possente, eppure contrario al tuo modo di essere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023)di lettura: 2 minutiNelladi San Domenico in Benevento,di autorità e cittadini, il Sannio ha dato l’estremoad, già Sindaco di Benevento e Consigliere Regionale.a porgere l’estremoè stato il Delegato CONI Mario Collarile con un intervento che ha commosso i presenti: “Caro, altri hanno ricordato la tua opera di Sindaco della città, di politico e di avvocato. Io sono qui in rappresentanza dello Sport Sannita per dirti che le bandiere delle Società Sportive oggi sono abbrunate per la tua dipartita. Mi limiterò, perciò, a ricordare soltanto la tua passione sportiva. Fin da ragazzo hai avuto un fisico ben strutturato e possente, eppure contrario al tuo modo di essere ...

